９月、駒ヶ根市の中学生と高校生が『大阪・関西万博』を見学し、新聞作りにチャレンジします。20日は、新聞作りの極意を経験豊富な特別講師から学びました。はっと思わせる主見出し！何の記事か分かる副見出し…。駒ヶ根市 伊藤祐三市長「新聞記事っていうのはどんなふうに書くのか、どういうふうに準備するのかっていうお話をさせていただきます」新聞作りについて熱く語るのは新聞社などでおよそ30年の記者経験がある駒ヶ根市の