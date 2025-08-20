◆パ・リーグソフトバンク５―４西武（２０日・みずほペイペイ）西武はソフトバンクに逆転負けを喫し、自力でのクライマックスシリーズ出場の可能性が消滅した。打線は１点を追う４回、２死一塁からタイラー・ネビン外野手が上沢の１４２キロカットボールを捉え、右翼スタンド前のホームランテラスに飛び込む１３号２ランを放ち逆転。だが、４回に同点に追いつかれると、７回１死満塁の好機では炭谷、代打・村田が連続三振に