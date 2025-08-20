◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（２０日・横浜）先発したＤｅＮＡ・東克樹投手が、５回で９２球を投げ、８安打３失点でリーグ単独トップ１２勝目の権利を持って降板した。２回には２点適時二塁打も放ったが、「大量点を取ってもらった後、上手く自分自身がリズムに乗れずチームに更に良い流れを持ってこられなかったことや、先発として５回でマウンドを降りてしまった事は反省点です。次回登板までに修正していきたいで