◆イースタン・リーグオイシックス―巨人（２０日・ハードオフ新潟）巨人のオコエ瑠偉外野手が、右翼ポール直撃の同点ソロをたたき込んだ。イースタン・オイシックス戦の６回から代打で出場。１点を追う８回２死で左腕・牧野に対すると、カウント２―２から外角高めの直球を強振。快音を残した打球は、右翼方向から吹く強風をものともせずに伸び、そのまま右翼ポールを直撃した。７月３１日のイースタン・ヤクルト戦（戸田）