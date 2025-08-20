◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２０日・神宮）巨人のリチャード内野手が途中交代した。６点を追いかける６回２死一塁。アビラから左翼フェンス直撃の適時打を放った。その後、代走に増田陸が送られ、途中交代となった。リチャードは直前の５回の一塁守備で打者走者の増田と交錯。左腰付近を強打し、一時倒れ込む場面があった。適時打を放った際は全力疾走できておらず、状態が心配される。