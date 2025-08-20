タレント小池里奈（31）が20日、自身のインスタグラムを更新。近影を投稿した。小池は「今回オフショット盛りだくさんです笑」とつづった。後ろ向きでスカートをずり下げ、ヒップを見せつけたポーズでファンの目をくぎ付けにしている。この姿にフォロワーからは「100%天使」「素晴らしいケツです」「ナイスプリケツ」「素晴らし過ぎる」とコメントが寄せられている。