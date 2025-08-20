端正な顔立ちの?超セレブ?娘アップル共同創業者のスティーブ・ジョブズさん(享年56)のモデル娘が、ウエディングショットを公開し、世界中で話題を集めている。ウエディングドレス姿をインスタグラムで公開したのは、次女のイブ・ジョブズ(27)。マーメイドラインのシンプルなドレスに身を包み、夫のイギリス人馬術選手ハリー・チャールズと収まるショットは、モノクロ写真でモデルらしいセンス際立つ1枚になっている。この投