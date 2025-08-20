ノッティンガム・フォレストがユヴェントスに所属するブラジル代表MFドウグラス・ルイスの獲得に迫っているようだ。19日、イギリスメディア『スカイスポーツ』やイタリア紙『トゥットスポルト』が伝えている。報道によると、依然として評価額には開きがあるものの、ノッティンガム・フォレストとユヴェントスのクラブ間交渉は大きく進展しているとのこと。D・ルイスもプレミアリーグへの復帰を希望している模様で、今後数時間