◆ソフトバンク―西武（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの上沢直之投手が、満塁のピンチで連続奪三振の気迫の投球を見せた。7回100球で4安打2失点。毎回奪三振で今季最多12奪三振をマークした。同点の7回は先頭に安打を許すと、連続四球で1死満塁のピンチを背負う。それでも炭谷銀仁朗を148キロ直球で空振り三振。続く代打村田怜音は149キロ直球で見逃し三振に打ち取ると、右腕は何度も大きく吠えた。中7日で前