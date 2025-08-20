リーズに所属する日本代表MF田中碧が、20日に自身のSNSアカウント上でプレミアリーグデビューの喜びを口にした。プレミアリーグ開幕節が18日に行われ、リーズに所属する田中はホーム『エランド・ロード』でのエヴァートン戦に先発出場し、プレミアリーグでのデビューを果たした。試合は84分にリーズが先制。田中がGKジョーダン・ピックフォードへ果敢にプレスを仕掛けると、これがきっかけとなりリーズはPKを獲得。ルーカス・