被爆から80年の節目に長崎と広島の大学生が平和への思いを新たにしました。 スポーツや文化の交流を通じて次の世代へ平和の尊さを伝えるイベントが開かれました。 （広島大学体育会 サッカー部 田中 文大主将（4年）） 「あの日一瞬にして多くの命を奪った原子爆弾を私たちは決して忘れてはいけません」 （広島大学体育会 バスケットボール部 高山 涼介主将（4年）） 「異なる価値観を持つ人と理
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 男性同士で行為…警察来て大騒ぎ
- 2. 歌い手・luzさんが死去
- 3. luzさん死去に「お前らのせい」
- 4. 團十郎弟子 7月末で廃業していた
- 5. 瑶子さまの姿が波紋…姉お怒りか
- 6. 「10日間の拷問」に挑み死亡 仏
- 7. カスハラ客 一発で黙らせる2文字
- 8. 線路に女性座り込む 43本が運休
- 9. 田中圭 驚愕のクルクルヘア姿に
- 10. クリス・ハートの子巡る審判終結
- 1. 男性同士で行為…警察来て大騒ぎ
- 2. 瑶子さまの姿が波紋…姉お怒りか
- 3. 線路に女性座り込む 43本が運休
- 4. カスハラ客 一発で黙らせる2文字
- 5. 山田涼介「CrazyRaccoon」に加入
- 6. クマ目撃 都内でもすでに130件
- 7. 謝罪報道 読売が文春に抗議文
- 8. ローマ字表記 70年ぶりに変更へ
- 9. 【速報】南海トラフ「巨大地震警戒」事前避難対象は約52万人 国の初の調査で明らかに
- 10. 所持金6円で17万円あまりの飲食
- 1. 東京都で生活保護率9割の街 実態
- 2. 「七光」米山氏の夫婦喧嘩に発展
- 3. 実食も！新幹線が「U.F.O.」一色
- 4. 児童2人殺害した女 娘の手紙に涙
- 5. 防衛省「超音速爆弾」量産着手へ
- 6. はま寿司で洗剤混入 3歳女児入院
- 7. 鎌倉高校前駅 無法地帯へと変貌
- 8. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
- 9. 広陵高OB 報道に「気持ち悪い」
- 10. 炎上ママ 堀江氏批判をバッサリ
- 1. 「10日間の拷問」に挑み死亡 仏
- 2. 「反日」映画が記録的な大ヒット
- 3. 李在明氏の「反日感情」は後退か
- 4. プーチン氏「集団防衛義務」同意
- 5. 訪日客 初めて牛タン食べて一言
- 6. 日本人2人銃殺「ボス」が依頼か
- 7. 比の日本人2人銃殺 8人が関与か
- 8. トランプ氏 プーチン氏に失礼だ
- 9. 米露会談 正恩氏にも免罪符か
- 10. 太陽嵐で人工衛星に危険?
- 1. 「ポケカ」出品禁止にしないワケ
- 2. 大企業に受かる学生 何で決まる?
- 3. 29日ハッピーセット企画 見送り
- 4. 不満多い「ブラック企業」ランク
- 5. 月収1000万稼ぎたい 女性の職業
- 6. ほどよい距離を保つコツを紹介
- 7. 空き家所有者がやってはいけぬ事
- 8. 江戸時代「きんつば」流行った訳
- 9. 脱税理士が解説 4万円のもらい損
- 10. 学歴も資格もない40代が転職成功
- 1. サイゼの人気メニュー終了で悲嘆
- 2. 世界で最も安いPCケース 発表
- 3. 現時点で最高級のノイキャン。Boseのワイヤレスイヤホン、AIでさらに賢く
- 4. 閉店後も愛され続けた「おもちゃのハローマック」その″生き残り″が発見され話題に
- 5. まどか☆マギカ 11話で再構築
- 6. 「Nothing」ヘッドホン 日本上陸
- 7. 携帯電話サービス「povo2.0」にて新規契約でデータ追加5GB（3日間）がもらえる！YouTube チャンネルメンバーシップ1カ月無料も90％で当たる
- 8. アイリスオーヤマ 最大50%還元
- 9. 仕事に遊びにマルチに使える。ユニクロのバックパック史上、最高傑作じゃないか？
- 10. Googleメッセージに新しいスパム撃退機能が登場、ヌードを自動的にぼかす機能も
- 1. 大量マネジャー18人 断らぬワケ
- 2. 国に帰れ 球児に差別投稿相次ぐ
- 3. 「銀だこ」の価格に日本人驚き
- 4. レッド吉田 東洋大へ行き後悔
- 5. 甲子園 横浜が5-0で大勝
- 6. 八村塁「日本強くなってほしい」
- 7. 北島康介氏が一般女性と不倫か
- 8. 最新ランク 日本選手12人
- 9. 菅野、来季は単年25億円規模か
- 10. F1 角田裕毅が名門に電撃移籍か
- 1. 歌い手・luzさんが死去
- 2. luzさん死去に「お前らのせい」
- 3. 團十郎弟子 7月末で廃業していた
- 4. 田中圭 驚愕のクルクルヘア姿に
- 5. クリス・ハートの子巡る審判終結
- 6. 生きづらい 磯山さやか語るHSP
- 7. 長谷川豊氏 福山雅治の件に疑問
- 8. 「山口百恵の再来」と話題の女優
- 9. 新サービス 松本人志の復帰注目
- 10. 元放送作家 福山の主張に疑問
- 1. GU「きれいめブラウス」が値下げ
- 2. 稀な病気「膣がん」疑うべき症状
- 3. セルフレジ利用でトラブル相次ぐ
- 4. 職場で好印象な華やかトップス
- 5. 【8月29日(金)まで】Amazonで何度でも500ポイントがもらえる！日用品フェアで買うべきおすすめ20選
- 6. 過去にいじめた男子 再会に呆れ
- 7. 掃除やる気0 主婦の怠惰に共感
- 8. 高スペックでも女性が拒絶…実態
- 9. 友人から妬まれている人のサイン
- 10. LE SSERAFIMカズハ 新ビジュ公開