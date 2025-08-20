被爆から80年の節目に長崎と広島の大学生が平和への思いを新たにしました。 スポーツや文化の交流を通じて次の世代へ平和の尊さを伝えるイベントが開かれました。 （広島大学体育会 サッカー部 田中 文大主将（4年）） 「あの日一瞬にして多くの命を奪った原子爆弾を私たちは決して忘れてはいけません」 （広島大学体育会 バスケットボール部 高山 涼介主将（4年）） 「異なる価値観を持つ人と理