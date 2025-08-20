ローマは20日、アストン・ヴィラからジャマイカ代表FWレオン・ベイリーが期限付き移籍加入することを発表した。レンタル契約には買い取りオプションも付随しており、ベイリーのローマでの背番号は「31」に決定。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、レンタル料は200万ユーロ（約3億4000万円）、買い取りオプションの金額は2200万ユーロ（約38億円）となっているようだ。現在28