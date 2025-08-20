カンボジアから移送され、中部空港に到着した容疑者（右端と右から3人目）＝20日午後6時50分カンボジアの特殊詐欺拠点とみられる施設で日本人らが現地当局に拘束された事件で、愛知県警は20日、詐欺未遂容疑で、10〜50代の邦人男女29人を逮捕した。首都プノンペンの空港から中部空港（同県常滑市）に向かうチャーター機内で逮捕状を執行した。詐欺関連で日本の警察が海外から一度に移送する容疑者数としては過去最大規模。県警は