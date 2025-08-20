19日、午後11時8分頃。 （男性の声） 「え！なんあれ？」 突如現れた、青白く光る玉のようなもの。 長崎市の東長崎地区にあるファストフード店の駐車場で、ドライブレコーダーがとらえた映像です。 大村市から長崎市へと向かう高速道路で撮影されたものや… 福岡県で撮影された映像にも映っていました。 西日本各地で目撃が相次いだ不思議な現象は一体何だったのでしょうか。 天文