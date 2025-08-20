タケシさん（仮名・37歳）の不貞行為が、複数の同僚女性との間で行われていたことが判明したミカさん（仮名・35歳）。再構築という選択肢は、彼女の心から完全に消え去った。もはや、夫への怒りや悲しみだけではない。自分の夫を奪い、自分の家庭を壊そうとした女性たち、そしてその事実を隠そうとした夫、さらにその同僚たちも巻き込んだ、裏切りの連鎖。ミカさんは、すべてを白日の下に晒すことを決意した。『同僚女性3人と同時