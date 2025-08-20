お金の貸し借りはどんなに親しくてもトラブルの元になりますし、できるなら避けたいものですよね。この記事では、夫が貯金からお金をおろし職場の先輩に貸していたという投稿を紹介します。返してほしいと連絡しても「絶対返すから」と繰り返すだけでお金を返す素振りがないことにモヤモヤしているという投稿者さん。もう諦めるしかないのか悩んでいるそうです。 夫が先輩に貸したお金が返ってこない… 旦那が先輩に貸した