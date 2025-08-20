ÇÐÍ¥¤Çµ¤¾ÝÍ½ÁÛ»Î¤ÎÊÒ²¬¿®ÏÂ¡Ê40¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²û¤«¤·¤Î»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÃÏµå¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Îº¢¡Ä¾Ð¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿ÊÒ²¬¡£08Ç¯¤Ë¼«¿È¤¬¹áºäÏ¢¡Ê¥´¡¼¥ª¥ó¥Ö¥ë¡¼¡ËÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö±ê¿ÀÀïÂâ¥´¡¼¥ª¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤Ä¤Ä¡Ö¥´¡¼¥ª¥ó¥¹¡¼¥Ä¡×¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¶á±Æ¤âÈäÏª¡£¡Ö¤Þ¤ë¤ÇºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤½Ð¤»¤ëÆü¡¹¤â¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð17Ç¯