きのう夜、西日本各地で夜空に強い光が走りました。JNNの情報カメラには、“火球”のようなものが鮮明に捉えられていました。きのう午後11時8分。鹿児島市で撮影された映像です。市街地が真っ白になるほどの光。夜空が明るく光った直後、上空からオレンジ色の光を放つ物体が落下しているように見えます。続いて宮崎県で捉えられた映像です。かなり明るくなります。映画かアニメのワンシーンのようです。愛媛県・松山空港です。こち