Q. 「熱帯夜は寝ている間に死ぬ危険性もある」って本当ですか？Q. 「毎晩暑くて、なかなか寝つけません。一日中エアコンをつけっぱなしにしているのも体に悪そうなので、夜はなるべく切って、扇風機をタイマー設定して眠っています。最近『熱帯夜は、若くても寝ている間に死んでしまう人もいる』と聞いて不安になりました。実際に小さな子どもや高齢者でなくても、そこまで危険なのでしょうか？」 A. 危険です。若くても、眠り方に