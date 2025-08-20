来月から流通する新米の価格の見通しについて、農家やスーパーの店長、経済評論家などに取材しました。【画像で見る】「新米はいくらに？」専門家ら5人のそれぞれの試算はこれから新米の季節気になるお値段はどうなる？出水麻衣キャスター：「きょうのお値段」は先日発表された全国のスーパーなどで販売されたコメの平均価格「3737円」。8月4日〜10日のスーパーでのコメ（5キロ）の平均価格は、前の週から195円増えて、3737円と