日本マクドナルドは、29日から開始予定だった「ハッピーセット」のキャンペーンについて実施を見送ると発表しました。【映像】日本マクドナルドからの発表マクドナルドは、人気漫画『ワンピース』のカードゲームがついてくるハッピーセットのキャンペーンを29日から予定していましたが、「実施を見送る」と20日、公式ホームページで明らかにしました。ハッピーセットをめぐっては、8月に実施したポケットモンスターのおもち