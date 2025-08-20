“事実は小説より奇なり”そんな言葉があるほど、驚く現実ってあるんです。「彼氏に立候補しちゃおうかな」20歳も年上の同僚からのアプローチ。やんわりと断った翌日、長文メールが届き…／本当にあったすごい話人気イラストレーターであり、漫画家でもあるしばたまさんが描く『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』は、リアルで起こったフォロワーからの体験談です。その体験談から「スカッとした！」「泣ける…」「怖