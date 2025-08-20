戦争を伝える貴重な資料です。伊那市で行われていた太平洋戦争の遺構の発掘調査が終わり、20日、住民などに対して現地説明会が開かれました。伊那市上の原地区の一角に20日、発掘調査の結果を聞き入る地元住民の姿がありました。「何かなと思ったときに、扉をしまうときのガイドレール。その扉がちょうど収まるように溝をつけて…」JR伊那市駅から直線で1キロ。ここはかつて旧陸軍の「伊那飛行場」があった場所です。南北に