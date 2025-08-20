「ロッテ−楽天」（２０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ先発の種市が６回１１９球を投げて４安打２失点、毎回の９三振を奪う力投を披露した。２失点はともに失策がからんだため自責点は０。勝敗はつかなかった。守備に足を引っ張られる形になった。初回、遊ゴロ失策と安打で１死一、二塁とされ、黒川の適時打で先制を許した。四回は三ゴロ失策と安打などで２死一、三塁とされ、堀内のボテボテの投手適時内野安打で２点