可愛さを一瞬で終わらせたくない──そんな願いから誕生したカラコンブランド『Chapun（シャプン）』に、新たな魔法がかかりました。齊藤なぎささんがイメージモデルを務める同ブランドから、回らない太フチ水光レンズ「ときとめブラウン」「ときとめグレー」が新発売。瞳の中でデザインがずれず、理想の輝きをピタッとキープできる特別な2カラーが、日常をさらに甘く、ときめく瞬間を長く彩ります♡