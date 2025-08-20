NEXCO東日本新潟支社は19日、お盆期間中の高速道路の交通状況（速報）を発表しました。それによりますと、8月7日（木）から17日（日）までの11日間、新潟支社管内の各高速道路からピックアップした11区間の平均交通量は2万3200台で、前の年と比べ1.3％の減少でした。交通量は下り線は8月9日（土）、上り線は8月16日（土）が最大になりましたが、5キロ以上の渋滞は0回と発表されました。 渋滞予測が出されていたが、結果「ゼロ」