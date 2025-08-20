ボートレース平和島のお盆シリーズ「サマーカップ」は20日、5日目に3組の準優勝戦が終了。21日、最終日の12Rで行われる優勝戦出場メンバーが決定した。安定したレース内容で予選を2位で通過した永井彪也（32＝東京）は準優勝戦11Rを1着。優勝戦2号艇を手にした。準優は3コースからスピード満点の全速捲りを放った島田賢人を、ガッチリと受け止めて逃げ切った。「エンジンのいいところを出せていると思う。特に立ち上がって