◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２０日・神宮）巨人が６回に１点を返した。先頭で四球の岡本和真内野手が岸田行倫捕手の遊ゴロで二塁に進み、２死となってからリチャード内野手が左翼フェンス直撃の適時打（単打）を放ち、２点目。ここでヤクルト先発のアビラ投手は降板、２番手で矢崎拓也投手が登板し、佐々木俊輔外野手は二ゴロに打ち取られた。