東京都は、脱炭素社会とエネルギーの安定確保に向けた取り組みを進めていて、2035年までに、都内に太陽光発電設備を350万kW設置するという目標を掲げています。小池知事は20日夜、ペロブスカイトと呼ばれる次世代型太陽電池を視察しました。都によりますと、ペロブスカイト太陽電池は、薄く、軽く、曲がるという特徴があることから、重いものに耐えられない屋根など、これまでの太陽電池では設置が難しい場所への導入が期待できる