フリーアナウンサーの古舘伊知郎が２０日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ〜」に出演し、フィリピンに旅行中の日本人２人が殺害された事件に言及した。１５日夜、フィリピン・マニラの歓楽街で日本人男性２人が、タクシーから降りた直後に銃撃され死亡した。地元警察は、実行犯とタクシーに同乗していた旅行ガイドの身柄を拘束。日本に住んでいる日本人が約２３００万円で旅行ガイドに殺害依頼していたと明かされ