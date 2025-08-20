20日（水）は東北地方で記録的な大雨が降りました。24時間雨量は秋田県や青森県の一部で250ミリ前後に達していて、8月1位、観測史上1位の記録となっています。東北北部は21日（木）の未明にかけて、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。【今後の雨雲の予想】北海道や東北北部には21日未明にかけて、ライン状に並ぶ発達した雨雲が次々にかかり、滝のような雨の降る恐れがあります。この雲は朝には東海上に抜けるでしょう