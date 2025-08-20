ＤＤＴ２０日の上野大会で、ＭＡＯ（２８）が自身の「デビュー１０周年試合ｖｏｌ．２」に臨み、ＨＡＲＡＳＨＩＭＡ（５１）、男色ディーノ（４８）、彰人（３８）とのエニウェアフォール４ＷＡＹマッチを行った。試合は最初こそリング上で行われたが、ＭＡＯが「俺の１０周年記念試合、エニウェアフォールでした。こんなん使わねえからかたしちまえ！」とリングの撤去を指示。さらに「そしてＤＪ、夏っぽい曲をかけろ！そし