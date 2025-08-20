◆プロボクシング▽５４・５キロ契約８回戦坂井優太―ヤン・チュンフア（２１日、東京・後楽園ホール）２０２２年世界ユース選手権バンタム級優勝などアマ７冠の日本ユース・バンタム級王者・坂井優太（２０）＝大橋＝が２０日、都内で前日計量に臨み、リミットより１００グラム軽い５４・４キロでパス。対戦相手のヤン・チュンフア（３２）＝中国＝も５４・３キロでクリアした。戦績は坂井が４戦全勝（４ＫＯ）、ヤンが６