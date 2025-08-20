ÆüËÜ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¤ÎÎ×»þÍý»ö²ñ¸å¤Ëµ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¡¢¥»¥ì¥¹¾®ÎÓ²ñÄ¹¡á20Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è»î¹ç¸å¤Ë³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥Ü¥¯¥µ¡¼2¿Í¤Î»àµî¤ò¼õ¤±¡¢¥¸¥à²ñÄ¹¤Ç¹½À®¤¹¤ëÆüËÜ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¤¬20Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò³«¤­¡¢KO¤«TKOÉé¤±¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¼¡Àï¤Þ¤ÇÉ¬¤º90Æü¤Î´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊJBC¡Ë¤Ëµ¬ÄêÊÑ¹¹¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¡£JBC¤Î¸½¹Ôµ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢KO¡¢TKOÉé¤±¤ÎÁª¼ê¤Ï¼¡Àï¤Þ¤Ç¡Ö¸¶Â§¡¢»î¹ç