カンボジアの特殊詐欺拠点とみられる施設で日本人らが現地当局に拘束された事件で、愛知県警は20日、詐欺未遂容疑で10〜50代の邦人男女29人を逮捕した。同国の空港から中部空港に向かうチャーター機内で逮捕状を執行した。