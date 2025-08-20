●山口市内は 今年の猛暑日がすでに35日…観測史上2番目の多さに●猛暑は現在進行形…引き続き健康第一の生活を●あす21日(木)も天気不安定 急な雨雲発達に注意＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 山口市内において、今年、最高気温35度以上の猛暑日となった日に印をつけたカレンダーをご覧ください。今年は、ほぼ2か月前の6月半ばに早くも今年最初の猛暑日を観測。そして、史上最も早い梅雨明けとともに、猛烈な暑さの連続の日々とな