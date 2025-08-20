「ヤクルト−巨人」（２０日、神宮球場）巨人・リチャードが六回の打席で左翼フェンス直撃の適時打。だが、二塁を狙うことはできず、代走・増田陸が送られた。場面は六回２死二塁でリチャードがライナーで左翼フェンスを直撃する適時打を放った。打球は痛烈だったが、二塁を狙うこともできなかった。リチャードは一塁ベース上で一塁コーチャーの古城コーチと言葉を交わすと、ベンチの亀井コーチが「×」を作って確認する様子