リニア新幹線の工事に伴う生態系への影響などを議論する県の専門部会が開かれ、JR東海が大井川上流部の11の沢で水生生物などの調査を行うことが了承されました。 【動画】リニア工事巡りJR東海が大井川上流11の沢で調査実施へ 工事に伴う生物などへの影響を議論する静岡県の専門部会 リニア工事に伴う南アルプスの生物などへの影響や対策を議論する県の専門部会では、JR東海から大井川上流部の沢の水生生物などを調べる調査に向