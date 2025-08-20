広島県東広島市の高校で男子高校生の顔面をなぐるなどしたとして、中高生４人が逮捕されました。 １４歳から１５歳の中高生４人は６月、東広島市の高校で男子高校生（１５）の顔面をなぐるなどし、全治１週間のけがをさせた疑いがもたれています。 警察によりますと、少年４人と被害者に面識はありませんでしたが、共通の知人がいました。 被害者がこの共通の知人の容姿をからかったことをきっかけとなり、少年４人が腹を立て犯