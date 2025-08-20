熊本地震で2度の震度7に襲われた益城町では、その復旧過程で県道の四車線化や区画整理が進んでいます。地元住民に愛され賑わう串焼き店が、存続の危機に直面しています。 【写真を見る】「移転が必要」なのに「場所がない」地震から町を守るための区画整理、複雑な思いの中で進む“復興”熊本・益城町 「いらっしゃいませ！」 益城町役場のそばで串焼き店「松竹」を営む松野雄策さん(66)は、益城町の木山で生まれ育ちました