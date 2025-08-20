結成27周年を迎えるTHE BACK HORNが、自主企画イベント＜THE BACK HORN presents 後角祭 -koukakusai-＞を開催することを発表した。公演は11月29日（土）、30日（日）の2日間にわたり、福島県郡山市にて行われる。福島県は、これまでツアーやフェスで幾度となく訪れてきた地であり、菅波栄純（G）、松田晋二（Dr）の出身地でもある。ファンにとっても馴染み深いこの地で、バンドと地域との強い絆を感じられる特別な2日間となる。初