戦後80年、今回は、太平洋戦争で「軍神」と呼ばれた鹿児島出身の横山正治中尉です。世間の目の変化を受け、複雑な思いを抱える親族。そして、時代にとらわれず、事実を語り継ぎたいと願う研究者を取材しました。 昭和14年ごろに撮られた家族写真。中央に写るのは旧日本海軍の横山正治中尉です。鹿児島県出身で、真珠湾攻撃に参加し、戦死。22歳でした。 横山中尉の兄の息子でおいにあたる横山正照さん（81）。鹿児島市に暮らして