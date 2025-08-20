Suspended 4thが本日8月20日、配信限定シングル「情熱大陸」をリリースした。これにともなって同カバー曲のミュージックビデオが公開となった。「Advance」を第1弾とする配信限定限定シングル三部作の第2弾としてリリースされる同曲は、TV番組『情熱大陸』テーマ曲のカバーとなるもの。そのミュージックビデオは路上ライブの模様を一発録りでそのままパッケージした。サスフォーの最大の魅力である演奏力とアレンジ力が光る仕上が