【イスタンブール＝中田隆徳】中谷防衛相は２０日、訪問先のトルコ・イスタンブールで記者会見し、トルコ製の無人機導入を検討する考えを表明した。攻撃型ドローン「ＴＢ２バイラクタル」などが念頭にある。防衛省は無人機を活用する沿岸防衛構想を２０２７年度中に構築する方針だ。「ＴＢ２バイラクタル」は、ウクライナ軍が導入し、侵略してきたロシア軍の戦車を破壊するなど威力を発揮したことで知られる。中谷氏は「今後