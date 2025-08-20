Quwの新曲「yurei（ゆうれい）」が8月27日（水）に配信リリースとなる。「yurei」はコンポーザーmdrmが自分の記憶の中にある中学時代に過ごした夏の匂い・情景を楽曲に落とし込んだというもので、ゆったりとしたLo-fiサウンドの中にシューゲイザー要素を含んだ作品だ。Quw（きゅー）は「JAPANESE TAKUROKU INDIE POP」をコンセプトに活動をする男女2人組ユニットで、i（アイ/ボーカル）、mdrm（マドロミ/コンポーザー）の2人で構成