米３０年固定金利は６．６８％とほぼ横ばい、住宅ローン申請指数は－１．４％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．６８％と前回の６．６７％からほぼ横ばい。住宅ローン申請指数は－１．４％と前回の＋１０．９％から小幅に低下した。購入指数は１６０．２から１６０．３へ僅かに上昇。借り換え指数は９５６．２から９２６．１に小幅低下した。 USD/JPY147.46EUR/USD1.1646EUR/JPY171