円買い先行も続かず、英ＣＰＩ受けたポンド高も一服ドル円１４７円台半ば＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、リスク回避の円高が先行も値動きは続かず。昨日米株式市場でＩＴハイテク株などが売られ、きょうの東京市場でも日経平均が下落した。世界経済の不透明感にともなうリスク回避の動きでドル円は147円台後半から前半へと一時下落。ポジション調整が入る面も指摘された。しかし、ロンドン時間に入ると円買いは一服し