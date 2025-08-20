雨の千葉・習志野市内で、驚きの光景がカメラに捉えられました。左手に何かを持ち、右手でハンドルを握り走るライダーの姿。傘をさしながらバイクに乗っていたのです。バイクは歩行者が横断していても、お構いなしに交差点を右折し、走り去っていきました。目撃者によりますと、バイクを運転していたライダーは50代から60代くらいの男性に見えたといいます。目撃者：この日は風も強くて雨も強かった。信じられないですよね。ところ