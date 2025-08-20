栃木シティは20日、AIE国際高のGK奥原崇陽(17)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。沖縄県出身の奥原は、Wウイング沖縄JFCからWウイング沖縄FCを経てAIE国際高へ。加入内定に際してクラブ公式サイトを通じ、「自分のセーブでチームを勝利に導けるよう、責任と誇りを持って戦います。栃木シティに関わるすべてのファン・サポーターの皆様、これからどうぞよろしくお願いいたします」と挨拶した。以下、クラブ