徳島ヴォルティスは20日、テゲバジャーロ宮崎のGK青木心(25)が完全移籍で加入することを発表した。背番号は「21」。23日からチームに合流する。青木は順天堂大から2023年に宮崎へ入団。今季J3リーグ戦では7試合に出場している。徳島は20日にGK永井堅梧が柏レイソルへ完全移籍することを報告していた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●GK青木心(あおき・こころ)■生年月日2000年6月9日(25歳)■出身地神奈川県■身長